Ev işlerindeki robot yardımcı

Bir gruparaştırmacı, odanızı temizlemenize ve çamaşırlarınızı yıkamanıza yardımcı olabilecek yeni bir robot geliştirdi. Princeton ve Kolombiya gibi farklı üniversitelerde görev yapan araştırmacılar, günlük temizliğe uygun yeni robotlarını paylaştı. Adı Tidy Bot. robot belirli komutlar verildikten sonra zemindeki eşyaları etkili bir şekilde toplayıp ait oldukları yere yerleştirebiliyor. Tidy Bot verilen komutlar doğrultusunda nesnelerin yüzde 85'ini başarıyla yerine koydu. Robot çöpleri de geri dönüşüm ve çöp kutularına koymadan önce ayırabiliyor. TidyBot'u geliştiren şirket robotun geliştirilmesi için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.