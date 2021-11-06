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Giriş Tarihi: 7.11.2021

Ev parasını sokak kedilerine harcadı

Ev parasını sokak kedilerine harcadı
İngiltere'de kuaförlük yapan Kelly Walker (43) isimli bir kadın, geçen yıl kasımda Antalya'ya tatile geldiğinde Delilah ve Harriet, isimleri verdiği sokak kedilerine rastladı. İngiltere'ye dönerken ev almak için biriktirdiği parayı kullanarak Delilah ve Harriet'i aşılatmak, kısırlaştırmak ve ameliyat için 3 bin sterlin harcadı. Kedileri İngiltere'ye götürmek istese de pandemi ve başka engellerle başaramadı. Walker, evcil hayvan oteline bıraktığı kendileri en nihayetinde 12 bin sterlin harcayarak İngiltere'ye getirtti.
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Ev parasını sokak kedilerine harcadı
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