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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Evden çalışmaya yeniden geçildi

AA
Evden çalışmaya yeniden geçildi
İngıltere'de salgının başındaki ilk önlemlerden olan evde çalışma uygulamasına, Omicron varyantı nedeniyle yeniden geçildi. Omicron'lu vaka sayısının 3 bini bulduğu ülkede, hükümet önlemlerde "Plan B"ye geçti. Hükümet dünden itibaren uygulamaya başlanan yeni kılavuzda "işlerini evlerinde yapabilecek ofis çalışanlarından bunu yapmalarını" istedi. Uygulamanın ilk gününde sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve istasyonlarının diğer günlere oranla daha az kalabalık, yer yer de boş olduğu görüldü. AA
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Evden çalışmaya yeniden geçildi
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