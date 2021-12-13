Evden çalışmaya yeniden geçildi

İngıltere'desalgının başındaki ilk önlemlerden olan evde çalışma uygulamasına, Omicron varyantı nedeniyle yeniden geçildi. Omicron'lu vaka sayısının 3 bini bulduğu ülkede, hükümet önlemlerde "Plan B"ye geçti. Hükümet dünden itibaren uygulamaya başlanan yeni kılavuzda "işlerini evlerinde yapabilecek ofis çalışanlarından bunu yapmalarını" istedi. Uygulamanın ilk gününde sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve istasyonlarının diğer günlere oranla daha az kalabalık, yer yer de boş olduğu görüldü. AA