Everest’i temizlemek yıllar sürecek

Dünyanın en yüksek tepesi Everest çöplüğe döndü. Euronews'te yer alan habere göre, Everest Dağı'nın zirvesine yakın bir ekip, dünyanın en yüksek kampının yıllar sürecek bir temizlik gerektiren çöplerle dolu olduğunu belirtti. Bu yılki tırmanış sezonunda Nepal hükümeti tarafından tahsis edilen askerler ve özellikle Himalayalar'da yaşayan halk olan Şerpalar, Everest'ten 11 ton çöp, dört ceset ve bir iskelet çıkardı. Dağcıların son kampı olan South Col'da hala 40-50 ton çöp olabileceği belirtiliyor. Çöpler arasında eski çadırlar, gıda ambalajları, gaz kartuşları, oksijen şişeleri, çadır parçaları ve ip gibi malzemeler yer alıyor. Nepal halkı, Everest Dağı'nın temizlenmesinin yıllar alacağını belirtiyor.