Evlerine dönen Suriyelilerden çağrı: Korkmayın gelin

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde ülkenin güvenliği tehdit eden PKK/ YPG terör örgütüne karşı beşinci operasyonu yapmaya hazırlanıyor. Tel Rıfat ve Münbiç'e yapılacak askeri operasyon ile yaratılan güvenli ortam sayesinde Suriyelilerin evine dönmesi sağlanacak. TSK ve Suriye Milli Ordusu operasyon için hazırlanmaya devam ederken 2018 yılında Zeytin Dalı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Afrin'e PKK/YPG işgalindeki bölgelerden kaçan Kürtler gelmeye devam ediyor. Zeytin Dalı Harekâtı sırasında PKK/YPG terör örgütü militanları ilk önce köylerde yaşayan on binlerce sivili zorla Afrin şehir merkezine götürerek canlı kalkan olarak kullanmıştı. Afrin'i elinde tutamayacağını anlayan teröristler sivillerin büyük bir kısmını tehditle Şehba bölgesinde bulunan kamplara götürmüştü. Bugüne kadar terör örgütünün elinden kurtulan binlerce sivil Afrin'deki köylerine geri dönmeyi başardı. Zorla Şehba kampına götürülen on binlerce sivilden biri olan Mehmet Horo İzzettin ve eşi Resmiye Halil İzzettin, 4 yıl sonra Afrin Şera beldesinde bulunan Serincek köyündeki evlerine geri döndü. 20 gün önce vatanlarına dönmenin mutluluğunu yaşayan çift, "Şehba kampında çoğunluğunu Afrinlilerin oluşturduğu 60 bine yakın sivil var" diyerek onlara evlerine dönme çağrısı yaptı.Dört yıl boyunca çok büyük acılar çektiklerini belirten Horo İzzettin şöyle konuştu: "2018 yılında PKK/YPG'liler bizi buradan korkutup kaçırdı. İlk önce Şehba kampına gittik yıllarca orada yaşadık. Çok çok zor bir süreçti. Orada yapamadık. Bir süre Halep'e geçtik. İşimiz yok gücümüz yok. Halep'te de yaşayamadık. Afin hayalimizden çıkmıyordu. Köyümüz evimiz cennet gibiydi. Buranın özlemiyle yanıp tutuşuyorduk. Köyde kalan komşularımız ile konuştuk. Onlar her şeyin çok güzel olduğunu söyledi. Evimize geri dönebileceğimizi söyledi. Biz de geri dönmeye karar verdik. Kaçakçılara 500 dolar para ödedik. Önce Münbiç'te bekledik. Zorlu bir yolculuktan sonra köyümüze geldik. Şimdi çok mutluyuz. Keyfimiz yerinde. Evimize, zeytin ağaçlarımıza, Afrin'imize kavuştuk. Burası bizim toprağımız. Evini, yurdunu bırakmış Şehba'ya, Halep'e kadar giden tüm halkımıza selam gönderiyorum. Biz o kâbustan selametle çıktık. Korkmayın gelin, evinize dönün. Afrin bizim Afrin'imiz."PKK/YPG'nin Şehba'da yaşayan Afrinlileri korkuttuğunu söyleyen Resmiye Halil İzzettin de "Balık sudan çıktığında nasıl nefessiz kalır boğulursa biz de buradan ayrıldığımızda aynı şeyi yaşadık. Boğulduk, nefessiz kaldık. Şehba kampında yaşamak çok zordu. Kim Şehba kampı güzel diyorsa yalan söylüyor, korkudan söylüyor" dedi.