Evlerine dönen Suriyelilerden çağrı: Korkmayın gelin

"KORKMAYIN, EVİNİZE DÖNÜN"

Zeytin Dalı Harekatı sırasında PKK/YPG terör örgütü militanları ilk önce köylerde yaşayan on binlerce sivili zorla Afrin şehir Merkezine götürerek canlı kalkan olarak kullanmıştı. Afrin şehir merkezini de elinde tutamayacağını anlayan teröristler sivillerin büyük bir kısmını yalan ve tehditle Şehba bölgesinde bulunan kamplara götürmüştü. Bugüne kadar terör örgütünün elinden kurtulan binlerce sivil Afrin'deki köylerine geri dönmeyi başardı.



2018 yılında Afrin'den çıkmak zorunda kalanlardan biri olan Mehmet Horo İzzettin, yıllar sonra köyüne dönmeye karar verdi. 4 yıl boyunca çok büyük acılar çektiklerini söyleyen İzzettin şöyle konuştu: "2018 yılında PKK/YPG'liler bizi buradan korkutup kaçırdı. İlk önce Şehba kampına gittik yıllarca orada yaşadık. Çok çok zor bir süreçti. Orada yapamadık. Bir süre Halep'e geçtik. İşimiz yok gücümüz yok. Halep'te de yaşayamadık. Afin hayalimizden çıkmıyordu. Köyümüz evimiz cennet gibiydi. Buranın özlemiyle yanıp tutuşuyorduk. Köyde kalan komşularımız ile konuştuk.