Evsizlere çözüm!

ABD'NİN New Jersey eyaletine bağlı bir kasabanın merkezinde gölge yapan tüm ağaçlar, evsizler toplanmasın diye kesildi. Lakewood Belediye Başkanı Ray Coles, tartışmalı kararın kasaba sakinlerinin şikâyetleri üzerine alındığını söyledi. Ancak yapılan iş, insan hakları savunucularının tepkisini çekti. Evsizler için daha fazla barınak yapılması gerektiğini söyleyen Destiny's Bridge hayır kurumunun Başkanı Steven Brigham, ağaçları kesmenin aşırı bir davranış olduğunu ve çözümün bu olmadığını aktardı.