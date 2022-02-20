F-16’larla Karadeniz mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait 8 adet F-16 uçağı ile 30 ile 35 bin fit irtifada "Deniz Üstü Yüksek İrtifa Önleme Eğitimi" gerçekleştirildiğini duyurdu. Aynı zamanda eğitime dair görüntü ve fotoğraflarda Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı. SABAH, Karadeniz üzerinde 8 F-16 uçağıyla yapılan dikkat çekici eğitimin perde arkasına ulaştı.
RUS UÇAKLARI İLE NATO UÇAKLARI ARASINDA ÖNLEME UYARILARI ARTTI
Rusya
ile Ukranya arasında yaşanan ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin sürekli "savaş başlıyor, Ukranya'yı terk edin" çağrılarının yapıldığı bu dönemde, Karadeniz hava sahasında sürekli Rus uçakları ile NATO
uçakları arasında birbirlerine önleme yapılacağına dair mesajları yayınlanmaya başladı.
"KARADENİZ BİZDEN SORULUR"
Türkiye ise Rusya-Ukranya krizinin yaşandığı ve NATO uçaklarının Karadeniz'de hava araçlarına yönelik yaptığı havacılıkta uçuş anlamı belirli olmayan uçaklara karşı yapılan önleme mesajları sonrasında harekete geçti. Karadeniz bölgesinin hava savunmasından sorumlu olan Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde konuşlanan 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda havalanan Tunç Filoya ait 8 F-16 uçağı adeta Karadeniz'de gövde gösterisi yaptı.Hava Savunma sistemlerinin baskılanıp imha edilmesinde görev alan SEAD sistemini bünyesinde barındıran bunun yanı sıra AIM-120 Gelişmiş aktif radar güdümlü Havadan Havaya Füze kullanan Tunç Filoya ait F-16'lar 30 ile 35 bin yükseklikte deniz üstü yüksek irtifa eğitimi yaparak "Karadeniz bizden sorulur" mesajı verdi.