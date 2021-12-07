Facebook’a 150 milyar $’lık soykırım davası

İngiltere
ve ABD
'de yaşayan çok sayıda Arakanlı mülteci, Myanmar
'da kendilerine karşı nefret söyleminin yayılmasına izin vermekle suçladığı sosyal medya devi Facebook
'a 150 milyar dolarlık dava açtı. BBC'deki habere göre, açılan davada Facebook, "nefret dolu ve yanlış bilgilerin yıllarca yayılmasına" izin vermekle suçlanıyor. İddialara henüz yanıt vermeyen Facebook'tan davalar kapsamında 150 milyar dolarlık tazminat talep edildi.
2018'DE İTİRAF ETMİŞTİ
İngiltere'de dava açan mültecileri temsil eden İngiliz
hukuk firmasının Facebook'a gönderdiği mektupta, sosyal medya platformunun algoritmalarının "Arakan halkına karşı nefret söylemini güçlendirdiği" kaydedildi. ABD'nin San Francisco
eyaletinde de bazı avukatlar, benzer iddialarla Facebook'a karşı şikâyette bulundu. Myanmar'da 20 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, 2018'de Arakanlılara karşı şiddet ve nefret söyleminin kışkırtılmasını önlemek için yeterli çabayı göstermediğini itiraf etmişti. Birleşmiş Milletler
(BM) de 2018'de Facebook'u sanal nefretin yayılması konusunda "yavaş ve etkisiz" olmakla suçlamıştı.
CHAR ADASI'NDA İZOLE BEKLEYİŞ
BANGLADEŞ hükümeti tarafından geçen yıldan itibaren Bhasan Char Adası
'na yerleştirilmeye başlanan Arakanlı Müslümanların hayat mücadelesi sürerken, izole adadaki mültecilerin korunaksız durumu endişeye neden oluyor. Arakanlı Müslümanların Bhasan Char'daki içler acısı hayatı Aralık 2020'de başladı. Son bir yılda yaklaşık 20 binden fazla Arakanlı mülteci daha adaya yerleştirildi.