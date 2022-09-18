Fanatik Hindulardan Müslümanlara saldırı

İngiltere'ninLeicester şehrindeki Belgrave yolunda toplanan çok sayıda Hindu, önceki gece geç saatlere kadar cami önünde sloganlar atarak cam şişelerle Müslümanlara saldırı girişiminde bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şehrin doğusundaki Belgrave yolunda toplanan Hindu grupların, cam şişelerle Müslümanları yaralamaya çalışması yer aldı. Güvenlik bariyerinin gerisinde tutulan Hinduların fırlattığı cam şişelerden bazıları, bölgede kontrolü sağlamakla görevli polislere de isabet etti. Olayları fanatik Hinduların 22 Mayıs'ta Lecester'da 19 yaşındaki Müslüman bir gence yönelik saldırısı tetikledi. Geç saatlerde Hinduların saldırısına uğrayan Müslüman genç sopalarla dövülerek hastanelik edilmişti.