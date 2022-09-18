Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fanatik Hindulardan Müslümanlara saldırı
Giriş Tarihi: 19.9.2022

Fanatik Hindulardan Müslümanlara saldırı

Fanatik Hindulardan Müslümanlara saldırı
İngiltere'nin Leicester şehrindeki Belgrave yolunda toplanan çok sayıda Hindu, önceki gece geç saatlere kadar cami önünde sloganlar atarak cam şişelerle Müslümanlara saldırı girişiminde bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şehrin doğusundaki Belgrave yolunda toplanan Hindu grupların, cam şişelerle Müslümanları yaralamaya çalışması yer aldı. Güvenlik bariyerinin gerisinde tutulan Hinduların fırlattığı cam şişelerden bazıları, bölgede kontrolü sağlamakla görevli polislere de isabet etti. Olayları fanatik Hinduların 22 Mayıs'ta Lecester'da 19 yaşındaki Müslüman bir gence yönelik saldırısı tetikledi. Geç saatlerde Hinduların saldırısına uğrayan Müslüman genç sopalarla dövülerek hastanelik edilmişti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fanatik Hindulardan Müslümanlara saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA