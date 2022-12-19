Fanatik Yahudi, Filistinli kardeşleri ezerek katletti

İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik zulmü son bulmuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da, bir Yahudi yerleşimcinin aracıyla "kasıtlı olarak" çarptığı ileri sürülen Muhammed ve Mühenned Mutir isimli Filistinli kardeşler hayatını kaybetti. Katledilen kardeşler, evlerine dönerken arabalarının lastiği bozuldu. Lastiğini tamir etmek için yol kenarında bekleyen kardeşler, Yahudi yerleşimcinin saldırısına uğradı. Muhammed olay yerinde Mühenned de hastanede yaşamını yitirdi. Yahudi yerleşimci ise kaçarak Zatera kontrol noktasında İsrail askerlerine teslim oldu. İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Öte yandan İsrail, Kudüs'teki kalıcı oturumunu iptal ettiği Filistinli aktivist Salah el-Hamuri'yi Fransa'ya sınır dışı etti.