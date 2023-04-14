Fanatik Yahudiler Kudüs’te rahibelere tükürerek ırkçı saldırıda bulundu

Sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntüler, Doğu Kudüs'ün Eski Şehri'nde yer alan, Hristiyanlar tarafından İsa'nın çarmıha gerilmeye götürülürken yürüdüğü yol olduğuna inanılan Çile Yolu (Via Dolorosa) üzerindeki bir kilisenin önünde kaydedildi.

Yoldan geçen bir grup Yahudi yerleşimcinin, kilisenin önünde duran rahibelerin yayından geçerken onlara yönelerek yere tükürdüğü görüldü.

Kudüs Eski Şehri'nde bulunan Hıristiyan kutsal mekanları ve din insanları, sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve tacizlerine maruz kalıyor. Yahudi yerleşimciler, Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinin yanı sıra, Hristiyan din insanlarına "tükürme" ve mezarlıklara zarar verme gibi eylemleriyle gündeme geliyor.