Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi!

Kurumun açıkladığı rakamlara göre, Hamursuz Bayramı dolayısıyla pazar gününden bu yana son 5 günde Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 3 bin 670'e ulaştı.
FANATİK YAHUDİLER GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA AKSA'YA ALINDI
İsrail polisi, sabah namazının ardından içerideki Müslümanları dışarı çıkarmak için Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Polis, alandaki bazı Filistinlilere kauçuk kaplı mermi ve ses bombasıyla müdahale etti.
İsrail polisi, Müslümanların büyük bir çoğunluğunu Aksa'dan çıkardıktan sonra onlarca kişilik fanatik Yahudi gruplarını geniş güvenlik önlemleri altında Aksa'ya aldı.
Filistin Kızılayı, Mescid-i Aksa'da yüzüne kauçuk kaplı mermi isabet eden bir kişinin hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.
İsrail polisinin alanı terk etmesinin ardından Mescid-i Aksa'nın kapıları yeniden Müslümanlara açıldı.
İSRAİL POLİSİ SOSYAL MEDYADA ARAPLARA AİT HESAPLARI SUÇLADI
İsrail polisi, sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği müdahaleye ilişkin Araplara ait bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilerin "yanıltıcı ve kışkırtıcı" olduğunu savundu.
İsrail polisinin, sabah Mescid-i Aksa'dan ayrıldıktan sonra 7 Filistinliyi "molotofkokteyli attıkları" iddiasıyla gözaltına aldığı belirtildi.
Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, İsrail, yarından itibaren Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya baskın düzenlemesine izin vermeyecek.
İsrail yönetimi önceki yıllarda da ramazanın son günlerinde Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına izin vermiyor, itikafa giren Müslümanların ise mescitte kalmasına müsaade ediyordu.
HAMURSUZ BAYRAMI'NDA FANATİK YAHUDİLERİN AKSA'YA BASKINLARI ARTTI
Fanatik Yahudi yerleşimciler, 15 Nisan'da başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artırmıştı.
İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya baskınını sağlarken Mescid-i Aksa ve Eski Şehir bölgesindeki Filistinlilere yönelik müdahalesi uluslararası arenada tepki çekmişti.
KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR
Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.
Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.
Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.