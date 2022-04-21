Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi!

İsrail polisinin Aksa'da bulunanlara müdahalesinde bir Filistinli yüzüne kauçuk kaplı mermi isabet etmesi sonucu yaralandı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, olaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail polisinin eşlik ettiği 762 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Kurumun açıkladığı rakamlara göre, Hamursuz Bayramı dolayısıyla pazar gününden bu yana son 5 günde Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 3 bin 670'e ulaştı.