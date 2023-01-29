Fanatikler silahlanıyor

İsrailBaşbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs saldırısından sonra İsraillileri silahlandırma planını açıkladı. Netanyahu, ateşli silah ruhsatı kapsamının genişletilmesi ve daha fazla İsraillinin silah almasının önünün açılacağını bildirdi. Al Jazeera'da yer alan haberde bu hamle için 'toplu cezalandırma' benzetmesi yapıldı ve Filistinlilerin hedef alınabileceği vurgulandı. Analistler ise, Netanyahu'nun hareketinin şiddeti daha da artırabileceği konusunda uyardı. İsrail Başbakanı Netanyahu, önceki gün de Doğu Kudüs'te gerçekleşen saldırıya güçlü ve seri şekilde karşılık vereceklerini söylemişti. Resmi verilere göre, sadece bu ay İsrail güçleri 32 Filistinliyi öldürdü.