Fas Kralı 6. Muhammed’den Türkiye teşekkürü

Fas Kralı 6. Muhammed, Türkiye ile İspanya'ya Medeniyetler İttifakı Forumu'nun devamlılığını sağlama yönündeki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere 18 ülkenin dışişleri bakanlarının katılımlarıyla Fas'ın Fes kentinde başladı.

İlk defa bir Afrika ülkesinde düzenlenen foruma bir mektup gönderen Kralı 6. Muhammed'in mesajını Müsteşarı Andre Azoulay okudu.

Kral 6. Muhammed, "Bugün Medeniyetler İttifakı Forumu organizasyonunun devamlılığının sağlanması ile bu organizasyonun kültürler, dinler ve medeniyetler arası anlayış, güven ve diyalog için bir referans olarak kurumsallaşmasında başta Türkiye ve İspanya olmak üzere emeği geçen herkese saygı ve minnet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Medeniyetler İttifakı Forumu'nun kurumsallaşmasının önemine vurgu yapan Fas Kralı, bu forum tarafından üstlenilen diyalogun teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

İki gün sürecek forumda, bir arada yaşamanın gerekliliği ile çeşitlilik ve kültürel zenginliğin teşviki tartışılacak.

Fas'ın kuzeyindeki Fes kentinde başlayan ve 50 ülkenin çeşitli bakanlar seviyesinde temsil edildiği Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nda, 96 ülkeden delegasyonlar ile dünyanın her yerinden farklı kültür ve medeniyetlere anlayış ve saygı için çalışan binden fazla aktivist yer alıyor.