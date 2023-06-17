Fas ve İsrail sağlık alanında mutabakat zaptı imzaladı

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Fas'ta bulunan İsrail Sağlık ve İçişleri Bakanı Moshe Arbel ile Faslı mevkidaşı Halid Ayet Talib, başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Görüşmede, "halk sağlığı sorunlarını yönetme ve sağlık alanında yeniliği teşvik etme" konuları ile Fas ve İsrail arasında sağlıkta işbirliğinin koordinasyonu ele alındı.

Arbel ve Talib, iki ülke arasında sağlık alanında çeşitli konularda tecrübe aktarımı ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan mutabakat zaptı imzaladı.

Arbel daha önce de Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit ile görüşmüş ve iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını değerlendirmişti.

FAS İLE İSRAİL İLİŞKİLERİ

İsrail ve Fas, 2000'de askıya alınan diplomatik ilişkilerin 10 Aralık 2020'de yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ve ABD'li heyetin 22 Aralık 2020'de Rabat'a yaptığı ziyarette; Fas, İsrail ve ABD arasında ortak bir bildiri imzalanmıştı.

Fas, bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'dan sonra İsrail ile normalleşmeye giden dördüncü Arap ülkesi olmuştu.