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Giriş Tarihi: 31.3.2023

Faşistleri lanetliyoruz

Londra’da konvoyuna saldırı düzenlenen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Türkiye’den tam destek açıklamaları geldi. Tatar ise saldırıya rağmen konferansını düzenledi

Faşistleri lanetliyoruz
İngiltere'de temaslarına devam eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konvoyuna saldırıya tepki yağdı. King's College London yerleşkesine girerken Yunanistan bayrağı taşıyan bir grup, 'Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm' sloganı atarak Tatar'ı engellemek istemişti. Tatar, olayla ilgili olarak dün "Konferansı önlemek için her türlü girişimlerine rağmen biz konferansı gerçekleştirdik" dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu ve benzeri provokatif eylemler, Kıbrıs Türk halkının haklı davası için mücadelesini asla engelleyemeyecektir. Milli davamızda, Kıbrıs Türkü'yle dayanışma içinde olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Tatar'a geçmiş olsun telefonu açtığı bildirildi.



'HER ZAMAN YANINIZDAYIZ'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a geçmiş olsun dileklerimi ilettim. KKTC'nin her zaman yanındayız!" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Faşistlerin tavrını lanetliyoruz" dedi.
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Faşistleri lanetliyoruz
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