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Haberler Dünya Haberleri Fast-food devinde skandal! Yemekten çıkan “kıllı mavi” tavuk aileyi şoka uğrattı
Giriş Tarihi: 22.11.2021 16:01 Son Güncelleme: 22.11.2021 16:04

Fast-food devinde skandal! Yemekten çıkan “kıllı mavi” tavuk aileyi şoka uğrattı

Fast-food devinde skandal! Yemekten çıkan “kıllı mavi” tavuk aileyi şoka uğrattı

ABD’de yaşanan olayda, ünlü bir fast-food zincirine giden bir aile, aldıkları tavuklardan birinin kıllı ve mavi olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Aile tavuğun küflü olduğunu ve çocukların aynı üründen birkaç parça yediğini söylerken, özür dileyen şirket küf iddialarını kabul etmeyerek söz konusu maviliğin tepsilerinden kaynaklanabileceğini ve tavuğun “tamamen zararsız” olduğunu belirtti.

Virginia'da ünlü bir fast-food zincirine giden aile, büyük boy menünün içinde çıkan "kıllı mavi" tavuk parçasını görünce neye uğradığını şaşırdı. İki çocuk annesi 24 yaşındaki Zoe Brooks, "Sipariş verdik ve tavuklardan birinin küflü olduğunu fark ettik. Tavuk hem kıllı hem de maviydi. Oldukça iğrençti ve midemiz bulandı, yemeğin kalanını yiyemedik" diyerek yaşananları anlattı. Zoe, aynı zamanda 6 ve 8 yaşlarındaki çocuklarının aynı tavuklardan birkaç parça yediğini de belirtti.

KÜF İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

Firma, yaşanan olayla ilgili aileden özür diledi ve para iadesi yapmayı teklif etti. Küf iddialarını kabul etmeyen şirket, maviliğin pişirme sürecinden kaynaklandığını vurguladı.

"TAMAMEN ZARARSIZ"

Bir şirket sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yemekteki sorunu duyduğumuzda gerçekten üzüldük, bu en son isteyeceğimiz şey. Ancak ürünün üzerindeki maviliğin, tavuğun tepsinin kenarına değmesinden dolayı olduğunu düşünüyoruz, tamamen zararsız" sözlerine yer verdi.

MISIRDAN DA KURT ÇIKTI

Söz konusu fast-food firması ile ilgili gelen şikayetler sadece bununla sınırlı kalmıyor. Bu olaydan yalnızca birkaç gün sonra 38 yaşındaki Keeley Trundley isimli bir kadın, aldığı mısırın üstünde kurt gördüğünü iddia etti. Kurdun görüntüsünü sosyal medya hesabına yükleyen kadın, midesinin bulandığını belirtti.

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Fast-food devinde skandal! Yemekten çıkan “kıllı mavi” tavuk aileyi şoka uğrattı
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