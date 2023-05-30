Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fas'ta eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ hücresi çökertildi
Giriş Tarihi: 30.5.2023 01:18

Fas'ta eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ hücresi çökertildi

Fas'ta eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu 3 kişilik hücrenin çökertildiği bildirildi.

AA
Fas’ta eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ hücresi çökertildi

Fas İçişleri Bakanlığına bağlı Adli Araştırmalar Ofisi'nden operasyona dair yazılı açıklama yapıldı.

İstihbarattan alınan bilgiler doğrultusunda kuzeydeki Tanca kentinde gerçekleştirilen operasyonlarla 3 teröristin yakalandığı aktarılan açıklamada, söz konusu DEAŞ mensuplarının "kamu düzenini bozmayı hedefleyen bireysel ve toplu eylem hazırlığı içerisinde oldukları" ifade edildi.

Yakalanan teröristlerin, örgütün çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren unsurlarıyla iletişim kurmaya çalıştıkları belirtilen açıklamada, 3 teröristin aynı zamanda "Sahel ve Sahra" bölgelerinde eylem hazırlığında olduklarına işaret edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fas'ta eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ hücresi çökertildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA