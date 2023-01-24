Fatura kesilecek! İsveç ve Finlandiya için ikili paket dönemi bitiyor mu?





Bu nedenle "paket üyeliğin" rafa kalkması halinde Finlandiya'nın maddeleri yerine getirmesinin daha kısa sürebileceği öngörülüyor. Nisan ayında seçime gidecek Finlandiya'da seçim tarihinin yaklaşması nedeniyle zaman baskısının daha fazla olduğu ifade ediliyor.





PROVOKASYON SERİSİNE YENİSİNİ EKLİYORLAR

Öte yandan İsveç gazetesi "Flamman", Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hicveden çizimler için bir yarışma düzenlediğini, kazanan kişiye 10 bin İsveç kronu (18 bin TL) para ödülü verileceğini duyurdu. Başkan Erdoğan'ın politikalarını protesto etmeyi planladığını ifade eden gazetenin bu hadsizliğine de İsveç yönetimi ses çıkarmadı.