Fatura kesilecek! İsveç ve Finlandiya için ikili paket dönemi bitiyor mu?

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakmaya varan skandal eylemlere "ifade özgürlüğü" bahanesiyle izin verilmesi, terör örgütü PKK sempatizanlarına gösterilen ısrarlı müsamaha ve FETÖ'cülerin iade taleplerine verilen ret yanıtları kısa vadede İsveç'in NATO üyesi olamayacağını gözler önüne serdi.
28 Haziran'da Madrid'de imzalanan üçlü muhtıra maddelerini uygulamaya çok uzak olan İsveç'in yanında Finlandiya'nın da NATO üyelik sürecinin gereğinden uzun sürmesinin önüne geçmek için iki ülke üyelik paketi ayrı ayrı ele alınabilecek. Ankara, bu durumda sakınca görmezken, konuya ilişkin kararın İsveç, Finlandiya ve NATO tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
FİNLANDİYA'DA SEÇİMLER YAKLAŞIYOR
Üçlü muhtıra maddelerinde Finlandiya'da İsveç'e nispeten daha az problemli başlık bulunuyor. İki ülkenin başvurusunun ayrı ele alınmasının İsveç'te yaşanan provokasyonlar silsilesi öncesinde konuşulduğu, İsveç ve Finlandiya'nın birlikte üyelik yönünde irade ortaya koyduğu öğrenildi.
Bu nedenle "paket üyeliğin" rafa kalkması halinde Finlandiya'nın maddeleri yerine getirmesinin daha kısa sürebileceği öngörülüyor. Nisan ayında seçime gidecek Finlandiya'da seçim tarihinin yaklaşması nedeniyle zaman baskısının daha fazla olduğu ifade ediliyor.
PROVOKASYON SERİSİNE YENİSİNİ EKLİYORLAR
Öte yandan İsveç gazetesi "Flamman", Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hicveden çizimler için bir yarışma düzenlediğini, kazanan kişiye 10 bin İsveç kronu (18 bin TL) para ödülü verileceğini duyurdu. Başkan Erdoğan'ın politikalarını protesto etmeyi planladığını ifade eden gazetenin bu hadsizliğine de İsveç yönetimi ses çıkarmadı.
Gazetenin yayın politikası göz önüne alındığında Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olduğu, Kürt toplumu ile terör örgütünü ayırt etmekten aciz olduğu gözlemlenebiliyor.
SİYASİ KARARLILIKLA TEDBİR ALINABİLİR
Muhtıra maddelerine uyacağı sözünü veren İsveç'te, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren anayasa değişikliği ve yenilenen maddeler provokasyonlara mani olamadı. Yılbaşından bu yana PKK'lı teröristler ülkede ırkçı ve nefret suçu içeren eylemlere imza attı. Ankara, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanan terörle mücadele yasasının da benzer eylemlere mani olabileceğine şüphe ile bakıyor.