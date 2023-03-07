FBI 4 ABD vatandaşı için 50 bin dolar ödül koydu

OBRADOR: "HÜKÜMET OLAY ÜZERİNE ÇALIŞIYOR"

Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bilgilere göre, bu kişiler ilaç almak için Meksika'ya geçti. Bir grupla aralarında arbede oldu ve (Meksikalı) grup, onları alıkoydu. Hükümet olay üzerine çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Amerikan vatandaşlarının bulunması için federal kurumlar ve Meksika hükümetiyle çalıştıklarını söyledi.

Price, ABD'nin Meksika'daki diplomatik misyonlarının da olayla ilgili soruşturmaya destek verdiğini belirtti.

Her gün çok sayıda Amerikalı, ABD'nin sınır bölgelerinden başta insülin olmak üzere ülkede oldukça pahalı ilaçları temin etmek üzere Meksika'ya geçiyor. Hastane ve sigorta masraflarının da oldukça pahalı olduğu ABD'de vatandaşların tedavi olmak üzere sınırı geçtiği biliniyor.