FBI 50 bin dolar ödül koymuştu! 4 ABD vatandaşından ikisi ölü bulundu

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı basın açıklamasında, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek "Ülkemizde yaşanan bu hadiseden dolayı çok üzgünüz ve kurbanların ailelerine, arkadaşlarına, ABD halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Lopez Obrador, kısa süre önce vali ile görüştüğünü belirterek "Savcılık, 4 ABD'liden ikisinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını ve diğerinin ise hayatta olduğunu doğruladı. İşimizi yapmaya devam edeceğiz, LeBaron ailesi katledildiğinde sorumlular nasıl bulunup cezalandırıldıysa aynı şekilde gerekenler yapılacak ve yapılan cezasız kalmayacak." ifadelerini kullandı.