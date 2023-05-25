Felçli hasta, ‘Djital Köprü’ ile yürüdü

İsvıçre'dekı "Dijital Köprü" projesi sayesinde 2011'den beri felçli olan Hollandalı Gert-Jan Oskam ilk kez yürüdü. 2011'de Çin'de geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan Oksam, İsviçreli bilim insanlarının geliştirdiği cihaz sayesinde yürümeye başladı. İsviçre Federal Teknoloji Üniversitesi Profesörü Gregoire Courtine, Oskam'ın ameliyat sonrası denemelerde her seferinde 100 metreden fazla yürüdüğünü kayderek, "Kurduğumuz sistem, Gert-Jan'ın düşüncelerini algılayıp omuriliğine ileterek yürüme mekanizmasının uyarıyor" ifadesini kullandı.