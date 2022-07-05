FETÖ’den ayrılanlar örgütün içyüzünü Alman basınına anlattı

ALMAN haber sitesi Tagesschau, FETÖ'den ayrılan Vahdettin Polat'ın itiraflarına yer verdi. Tagesschau internet sitesinin SWR radyo kanalıyla ortak haberinde FETÖ'den ayrılanların ağ içindeki gizli bir organizasyondan ve istihbarat yöntemlerinden bahsettikleri vurgulandı. Haberde, örgütten ayrılanların örgütün kendisini insan hakları ve demokrasi için kampanya yürüten bir ağ olarak sunduğu, istihbarat araçlarını kullanarak destekçilerini baskı altına aldığı iddialarına yer verildi. Örgütten ayrılan Vahdettin Polat, SWR'ye verdiği demeçte, "Gizli bir gündemimiz var. Çok sistematik ve planlı bir şekilde kullanılan bir gözetim sistemi kurduk" dedi.