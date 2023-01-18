Feyzioğlu: Üç müjdeyi de hayata geçireceğiz

Türkiye'nin lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uygulanacak 3 büyük projenin kısa sürede hayata geçirilmesi için el birliğiyle çalışacaklarını söyledi. Büyükelçilik konutunda gazetecilere açıklama yapan Feyzioğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere Türkiye'deki tüm kurumların Kıbrıs davasını milli ruhla ele aldıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile KKTC Başbakanı Üstel, önceki gün yaptıkları basın toplantısında, KKTC için hayata geçirilecek 3 projenin müjdesini vermişti. Projelerden birincisini, Türkiye'deki sağlık sisteminden KKTC'de yaşayan Türk vatandaşlarının yararlanma hakkı, ikincisini KKTC'nin Derinya bölgesinde TOKİ işbirliğiyle sosyal konutlar yapılması ve üçüncüsünü Türkiye'den deniz altından çekilecek kablo hattıyla KKTC'ye elektrik sağlanması oluşturuyor.