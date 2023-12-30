Fidan, 2023’te dünyayı 5 kez turladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2023'teki yoğun diplomasi trafiğinde dünyayı 5 kez turladı. Dışişleri Bakanı Fidan, 2023'te 25 farklı ülkeye 36 ziyaret gerçekleştirirken 72 farklı ülkeden mevkidaşlarıyla 136 görüşme yaptı. Bakan Fidan, göreve getirildiği 4 Haziran 2023 tarihinden itibaren Türkiye'nin diplomatik vizyonu doğrultusunda yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, görevinin ilk 7 ayında, yurtdışındaki diplomatik temaslar için toplam 212 bin 950 kilometre yol katederek çevresi 40 bin 75 kilometre olan dünyayı tam 5 kez turlamış oldu.