Fidan, Arap Ligi’ne seslendi Türkiye’den İsrail’e rest

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Arap Birliği 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Fidan "Bölgesel istikrar ve güvenlik için birlikte çalışmalıyız, başka seçeneğimiz yok" dedi ve "İsrail ateşkesi kabul edip Gazze'ye engelsiz şekilde insani erişim sağlayana kadar ticareti yeniden başlatmayacağız" açıklamasını yaptı. "İslam dünyası, Harem-i Şerif'in İslami kimliğini korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır" diyen Bakan Fidan ayrıca "Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyorlar. Onlar da hesap verecekler" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsrail'in Han Yunus'ta ilan ettiği sözde 'insani bölge'de sivillerin kaldığı çadırlara saldırarak onlarca Filistinliyi katletmesini lanetliyoruz" açıklaması yayınlandı.