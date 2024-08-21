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Giriş Tarihi: 22.8.2024

Fidan ve Blinken’dan ateşkes görüşmesi

Fidan ve Blinken’dan ateşkes görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın, Blinken ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Paylaşımda, karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durumun ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı belirtildi. ANKARA
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Fidan ve Blinken’dan ateşkes görüşmesi
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