Fidan’dan Çin’e kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin davetine icabetle, 3-5 Haziran tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Bakan Fidan'ın Çin temasları Pekin'in ardından Urumçi ve Kaşgar'da devam edecek. Fidan'ın temasları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 2012 yılında bölgeye yaptığı ziyaretten sonra Türkiye'den en üst düzeyli ziyaret olacak. Fidan, Dışişleri Bakanı sıfatıyla ilk kez Çin'e gidecek. Türkiye, Uygur Türklerinin temel haklarının korunması ve Çin'de huzur içinde yaşamalarının önemini de tüm ikili temaslarda gündeme getirecek.