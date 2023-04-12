Fil, bakıcılarını izleyip muz soymayı öğrendi

Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir hayvanat bahçesinde bir Asya fili, kendi kendine muz soymayı öğrendi. Pang Pha adlı file kimsenin bu davranışı öğretmediği, bakıcılarını izleyerek muz soymaya başladığı belirtiliyor, Pang Pha yalnızca kahverengileşmeye başlamış muzları tercih ediyor. Hayvanat bahçesi görevlileri filin muzu insanlardan daha hızlı soyduğunu söylüyor. Fil önce hortumuyla muzu tutuyor, tekrar tekrar yere çarpıyor ve ayrışan kabuklarını sıyırarak bir kenara fırlatıyor. Berlin Humboldt Üniversitesi'nden bir ekibin fille ilgili hakemli bilimsel dergi Current Biology'de yayımlanan araştırmalarında, "Afrika fillerinin insanların hareketlerini yorumlayabildiğini biliyorduk. Muz soyma gibi karmaşık insan davranışları çok nadiren gözlemlenmiş gibi görünüyor. Burada çok benzersiz bir davranış keşfettik" denildi.