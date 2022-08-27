Fil cinnet getirdi

Tayland'ın güneyindeki Phang Nga ilindeki bir arazide sıcak havada kauçuk ağacı taşıttığı için sahibine kızan Pom Pam adlı 20 yaşındaki bir erkek fil, bakıcısı 32 yaşındaki Supachai Wongfaed'e saldırdı. Defalarca dişlerini geçiren fil, bakıcısını ikiye ayırdı. Görevliler Supachai'nin cesedini alabilmek için fili 500 metre uzaklıktan sakinleştirici okla vurdu. Yetkililer, filin sıcak havadan deliye döndüğünü söyledi. Filler nazik doğalarıyla bilinirler ama kendilerini taciz edilmiş, savunmasız veya tehdit altında hissettiklerinde saldırganlaşabilirler.