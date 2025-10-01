Filipinler 6.9’la sallandı 69 ölü

Filipinler'i vuran 6.9 büyüklüğündeki depremde 69 kişi hayatını kaybetti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre, deprem ülkenin Palompon'un bölgesi ve Cebu eyaleti kıyısında meydana geldi. 69 kişinin hayatını kaybettiği ve hastanelerin yaralılarla dolu olduğu bildirildi. Ölü sayısının artabileceği ifade edildi. Bazı kiliselerin hasar aldığını, elektrik kesintilerinin yaşandığını bildiren yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Bazı bölgelerde ise felaket durumu ilan edildi.