Filipinler kumar yüzünden 40 bin Çinliyi sınırdışı ediyor

Kumar sektöründeki insan kaçırma, fuhuş ve cinayetlerin artmasının ardından, Filipinler internet üzerinden yürüyen kaçak şirketlere operasyon düzenleme kararı aldı. Adalet Bakanlığı, bu şirketlerde çalışan 40 bin Çinli işçinin sınırdışı edileceğini açıkladı. Adalet Bakanı Crispin Remulla, lisansları iptal edildiği halde işlerini sürdüren 175 şirkete baskın yapılması için polise talimat verdi. Daha önce çevrimiçi kumarın tamamen yasaklanması için Filipinler'e çağrı yapmış olan Çin, bu haberleri memnuniyetle karşıladı. Filipinler'deki kumar işlerini denetleyen devlet kurumuna göre, ülkede 34 kumar şirketi ve onlara destek hizmetleri sağlayan 130 şirketin lisansı var. 40 kumar şirketi ve 174 destek şirketinin lisanslarıysa iptal edildi. DIŞ HABERLER