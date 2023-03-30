Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Filipinler'de facia! Çok sayıda öl ve yaralı var!
Giriş Tarihi: 30.3.2023 11:48 Son Güncelleme: 30.3.2023 11:48

Filipinler'de facia! Çok sayıda öl ve yaralı var!

Filipinlerin güneyinde, 250 yolcu ve mürettebatı bulunan bir feribotta seyir halindeyken yangın çıkması sonucu 31 kişinin öldüğü bildirildi.

AA
Filipinler’de facia! Çok sayıda öl ve yaralı var!

Basilan eyaleti Valisi Jim Hataman, güneydeki liman kenti Zamboanga'dan Sulu vilayetindeki Jolo kasabasına giden feribotun gece yarısına yakın Basilan açıklarında alev aldığını söyledi. 31 kişinin öldüğünü ifade eden Hataman, en az 7 kayıp yolcu için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Kurtarılan yolcuların, yangının arttığı anda feribottan atladığını, sahil güvenlik, donanma ve balıkçılar yardımıyla denizden çıkarıldıklarını belirten Hataman, en az 23 yolcunun ise yaralandığını ve hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Aralık 1987'de Filipinler bandıralı Dona Paz isimli feribot bir yakıt tankeriyle çarpıştıktan sonra batmıştı. 4 bin 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaza, dünyanın barış zamanındaki en kötü deniz felaketi olarak kayda geçmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Filipinler'de facia! Çok sayıda öl ve yaralı var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA