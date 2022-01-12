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Giriş Tarihi: 12.1.2022 12:03

Filipinler'de felakete neden olan Rai Tayfunu hepsini kullanılamaz hale getirmiş!

Filipinler’de felakete neden olan Rai Tayfunu hepsini kullanılamaz hale getirmiş!

Filipinler’de hayatı felç eden Rai Tayfunu’nun Caraga bölgesindeki 40 bin doz korona aşısını da kullanılamaz hale getirdiği ortaya çıktı. Vaka sayılarının yüksek olduğu ülkede bu durum ciddi sıkıntı yaratırken, devlet afet bölgelerine aşı takviyesi yapacağını açıkladı.

Geçtiğimiz ay Rai Tayfunu Filipinler'de felakete neden oldu. Tayfun nedeniyle 405 kişi yaşamını yitirdi. Ancak tayfunun tek tahribatı bu olmadı. Felaket sonucu ülkenin Caraga bölgesinde bulunan 40 bin doz korona aşısının da kullanılmaz hale geldiği ortaya çıktı.

Yetkililer hasarın çok daha büyük olabileceğini ancak düşünülenden çok daha iyi bir sonuç aldıklarını da sözlerine ekledi. Bu durumda da afet bölgelerine hızlıca yapılan jeneratör ve yakıt desteği etkili.

Ancak Caraga bölgesindeki halk yaşanan tahribat nedeniyle aşı sıkıntısı çekiyor. Bu nedenle devlet afetten etkilenen 6 bölgeye 1'er milyon doz aşı gönderecek.

Ülkede vaka sayıları hiç de düşük değil. Dün açıklanan verilere göre 28 bin 7 yeni korona vakası tespit edildi. 219 da can kaybı yaşandı.

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Filipinler'de felakete neden olan Rai Tayfunu hepsini kullanılamaz hale getirmiş!
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