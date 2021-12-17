Filipinler’de tayfun dehşeti: Bir aylık bebek leğende kurtarıldı

BBC'nin haberine göre, Cagayan de Oro şehrinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 1 aylık bebek mahsur kaldı.

Filipinler Sahil Güvenlik görevlileri, bebeği leğenin içinde yüzdürerek güvenli bölgeye taşıdı.

SELDE EN AZ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, Rai tayfununun neden olduğu selde en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgar, birçok köyde ağaçların devrilmesine ve su baskınlarına neden oldu.

Yetkililer ayrıca tayfun bölgeyi vurmadan önce 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere kaçtığını aktardı.