Filipinler’deki sel felaketin ölü sayısı artıyor

Yaklaşık 866 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan Nalgae Tayfunu'nun toplamda 2.4 milyon sakini etkilediği öğrenilirken, meydana gelen tarımsal zararın boyutu ise yaklaşık 22.4 milyon dolar olarak açıklandı.

Öte yandan, yaklaşık 13 milyon dolarlık altyapı hasarı tespit edildiği de belirtildi.