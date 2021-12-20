Filipinler’i vuran Rai Tayfunu’nda ölenlerin sayısı 169’a çıktı

BBC'nin haberine göre, hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfun, birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep oldu.

ÖLÜ SAYISI 169'A YÜKSELDİ

Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına ve yıkımlarda, çoğu Cebu ve Bohol'da olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 169'a yükselirken, kayıp 50 kişi aranıyor.