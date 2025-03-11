Filipinler’in eski devlet başkanı Duterte gözaltında

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) "uyuşturucuyla savaş" operasyonları kapsamında işlenen cinayetlerle ilgili hakkında tutuklama emri çıkarmasının ardından gözaltına alındı. İnsanlığa karşı suçlar sebebiyle kırmızı bültenle aranan Duterte'nin destekçileri, "anayasal haklarının ihlal edildiği" gerekçesiyle karara tepki gösterdi. Duterte karşıtları ise kararı destekliyor ve cinayet işleyen polislerin ceza alması gerektiğini ifade ediyor.