Filistin BM misyonundan ABD’ye sert tepki

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'deki İsrailli esirlere ilişkin mesaj paylaştı. Blinken mesajında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilere ise değinmedi.

Filistin'in BM Misyonu, Blinken'ın İsrail saldırılarında öldürülen Gazzelilere değinmemesine tepki göstererek "100 gün boyunca öldürülen yaklaşık 24 bin kişiden tek bir söz bile edilmiyor; bunların yarısı çocuk. Suça ortak olan ve Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunmayanlara yazıklar olsun." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD'nin BM Misyonunun X hesaplarının etiketlendiği paylaşımda, "Yazıklar olsun onlara." ifadelerine yer verildi.

Blinken, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de 100 günlük esaret çok uzun bir süre. Altı Amerikalı da dahil olmak üzere kalan tüm rehineler sevdikleriyle yeniden bir araya gelene kadar ABD dinlenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.