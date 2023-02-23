Filistin BMGK’ye acil toplantı çağrısı yaptı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrine düzenlediği, 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı baskının ardından BMGK'den acil toplantı talep etti.

Maliki, açıklamada "İsrail'in sonuncusu Nablus'ta olmak üzere Filistinlilere karşı işlediği katliamlar nedeniyle kınanması ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması için talepte bulunduk." ifadelerini kullandı.

Arap Birliğine ve İİT'ye acil toplantı çağrısı yaptıklarını aktaran Maliki, bu kuruluşlara üye ülkelerden İsrail'i kınama ve Filistin'in uluslararası koruma talebine destek istediklerini kaydetti.