Filistin Devlet Başkanı Abbas’tan 29 Ekim mesajı!

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre Abbas, mesajında, iki ülke arasındaki kardeşlik, dayanışma ve karşılıklı saygıya dayalı ikili ilişkilerden gurur duyduğunu belirtti.

Her iki ülke ve halkının yararına olan bu ilişkileri ilerletmek ve yeni ufuklar açmak için ortak çalışmalara devam etme konusundaki kararlılığını ifade eden Abbas, Türkiye'nin, özgürlük ve bağımsızlık yolunda Filistin davasına tüm platformlarda verdiği destekten övgüyle söz etti.

Erdoğan'ı Cumhuriyetin 98. yıl dönümü dolayısıyla tebrik eden Abbas, Türkiye'ye ve halkına daha fazla ilerleme ve kalkınma, Erdoğan'a sağlık, mutluluk ve başarı temennisinde bulundu.