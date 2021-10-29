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Giriş Tarihi: 29.10.2021 16:05

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan 29 Ekim mesajı!

AA
Filistin Devlet Başkanı Abbas’tan 29 Ekim mesajı!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre Abbas, mesajında, iki ülke arasındaki kardeşlik, dayanışma ve karşılıklı saygıya dayalı ikili ilişkilerden gurur duyduğunu belirtti.

Her iki ülke ve halkının yararına olan bu ilişkileri ilerletmek ve yeni ufuklar açmak için ortak çalışmalara devam etme konusundaki kararlılığını ifade eden Abbas, Türkiye'nin, özgürlük ve bağımsızlık yolunda Filistin davasına tüm platformlarda verdiği destekten övgüyle söz etti.

Erdoğan'ı Cumhuriyetin 98. yıl dönümü dolayısıyla tebrik eden Abbas, Türkiye'ye ve halkına daha fazla ilerleme ve kalkınma, Erdoğan'a sağlık, mutluluk ve başarı temennisinde bulundu.

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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan 29 Ekim mesajı!
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