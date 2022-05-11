Filistin Devlet Başkanı Abbas’tan Aljazeera’ya taziye mesajı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Batı Şeria'daki Aljazeera Ofis Müdürü Velid el-Amri'yi telefonla aradı.

Görüşmede Ebu Akile'nin ailesine, meslektaşlarına ve kurumuna başsağlığı dileyen Abbas, "Gazeteci Ebu Akile'nin ölümüyle Filistin, samimiyet ve dürüstlükle Filistin hikayesini dünyaya aktarmaya çalışan ve işgalcilerin işlediği suçların belgelenmesine katkıda bulunan hakikat şövalyelerinden birini kaybetti." ifadelerini kullandı.

ALJAZEERA MUHABİRİ ŞİRİN EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

Kudüs'te 1971'de doğan Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.