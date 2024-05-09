‘Filistin’ diyene polis şiddeti serbest

ABD'den sonra Avrupa ülkelerine yayılan üniversitelerdeki Filistin protestolarında polisin müdahaleleri her geçen gün sertleşiyor. Hollanda'da Amsterdam ve Utrecht üniversitesitelerinde başlayan eylemlere polis sert şekilde müdahale etti. Göstericilerin kamp kurduğu Amsterdam Üniversitesi'ne ait Binnengasthuis binasına giden tüm yolları yaya ve araç trafiğine kapattı. Bina içindeki göstericileri gözaltına alan polis, binayı tamamen boşalttı. Eyleme ve gözaltına alınanlara destek vermek üzere Binnengasthuis binasına gelmeye çalışan yüzlerce gösterici, polisin müdahalesiyle geri püskürtüldü. Polis şiddetiyle onlarca öğrenci yaralandı. 6 Mayıs'ta Amsterdam Üniversitesi'nin (UvA) Roeterseiland kampüsünde öğrenciler, Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kamp kurmuş ve gece yarısından sonra polis sert şekilde müdahale ederek 125 kişiyi gözaltına almıştı. Öte yandan Utrecht Üniversitesi Kütüphanesi'nin avlusundaki polis müdahalesinde 50 kişi gözaltına alındı.