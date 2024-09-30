Filistin Halk Kurtuluş Cephesi duyurdu: Üst düzey yetkililerimiz vuruldu

İLK KEZ VURDULAR

İsrail ordusu, bu gece 2006'dan bu yana ilk kez Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurmuş, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok katlı bir binada bulunan bir daireyi hedef almıştı.

Yerel medyada, saldırıda Sünni olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı öne sürülmüştü.