Filistin kıyamete kadar Filistinlilerin

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Beyaz Saray'da yanıbaşına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu alarak yaptığı utanç verici açıklamanın yankıları sürüyor. "Gazze'nin cehenneme döndüğünü" belirten Trump, 2 milyon Filistinlinin Ürdün ve Mısır gibi ülkelere gönderileceğini ve Gazze'nin kontrolünün ABD'ye geçeceğini söyledi. Trump'ın tarihe kara leke olarak geçen açıklamalarına Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

'ÇEKİLMEK ZORUNDALAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed El Musalam ile TBMM'de bir araya geldi. Kurtulmuş, "Gazze'nin Filistinlilerden arındırılması; hatta ve hatta artık dillerindeki baklayı da çıkardılar, Batı Şeria'nın da Filistinlilerden arındırılması insan haklarına da uluslararası hukuka da mantığa da aykırıdır, rasyonel değildir, gerçekleşmesi asla mümkün olmayacak bir hayalden ibarettir. Filistin toprakları, kıyamete kadar Filistinlilerin vatanı olarak kalmaya devam edecektir. Artık bu gelişmeler bir kere daha teyit etmiştir ki İsrail'deki Netanyahu ve çetesinin akıllanmaz Arz-ı Mevud hayallerine ve onu destekleyenlerin ortaya koyduğu bu pervasız tutumlarına dünya 'dur' demeyi bilecektir" dedi. Kurtulmuş, Suriye hakkında da "İsrail güçleri derhal Suriye'den çekilmek mecburiyetindedir. Uluslararası sistem de İsrail'in, Filistin ve Lübnan'ın ardından gerçekleştirdiği bu yayılmacı politikaları önlemek durumundadır" değerlendirmesinde bulundu. ANKARA

GAZZELİ ÇOCUKLARDAN TRUMP'A CEVAP: VATANIMIZI, TOPRAKLARIMIZI TERK ETMEYECEĞİZ

İsraıl'ın yaklaşık bir buçuk yıldır yerle bir ettiği Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin boşaltılması yönündeki açıklamasına tepki göstererek vatanlarını asla terk etmeyeceklerini söyledi.

Gazze'de yaşayan 13 yaşındaki Enes Arafat: Gazze'de kalacağım ve asla gitmeyeceğim.

13 yaşındaki Atıf Ebu Cerad: Kimse bizi Gazze'den çıkaramaz, biz kendi ülkemizdeyiz.

10 yaşındaki kız çocuğu Zinet: Biz burada (Gazze'de) oturuyoruz. Ne Mısır, ne Ürdün, ne de Amerika vatanımızın karşılığı olabilir. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 18 bin çocuk hayatını kaybetti ve binlerce çocuk yaralandı. Gazze'de hâlâ hayatta kalabilen çocuklar ise yakınlarını, evlerini ve çocukluklarına dair her şeyi kaybettiği için tedavisi güç ve derin psikolojik yaralar aldı.

FAŞİST BAKAN PLANLARA BAŞLADI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik bir plan hazırlanması talimatı verdi. Irkçı Bakan Katz ayrıca "Filistinlilerin Gazze'den gönderilmesine karşı olan Avrupa ülkeleri Filistinlileri kendi ülkelerine alsınlar" dedi.

ÜRDÜN: SAVAŞA HAZIRIZ

Londra merkezli Middle East Eye sitesine konuşan üst düzey bir yetkili, "Sürgün planına karşılık İsrail ile savaşa hazırız" dedi. Ürdün Kralı 2. Abdullah ise Trump'la salı günü yapacağı görüşme öncesinde çalışma ziyareti için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

BEYAZ SARAY ÇARK ETTİ

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Gazze'yi devralma ve Filistinlileri yerinden etme planına dair açıklamalarına "açıklık" getirdi. Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e gönderilmesinden kastının "geçici olarak yerleştirme" olduğunu savunan Beyaz Saray, Filistinlilerin daha sonra kendi evlerine dönmeleri konusunda ise bir taahhütte bulunmadı. Öte yandan Leavitt, Trump'ın Gazze'ye asker gönderme konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığını belirterek, Trump'ın dünkü ifadelerinin bir "taahhüt" olmadığını kaydetti.