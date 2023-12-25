Filistin Kızılayı insanlık dramını açık açık anlattı: İhbarlara ulaşamıyoruz

Filistin Kızılayı Sözcüsü Abdulcelil Hancel, İsrail'in bombaladığı Gazze Şeridi'nin özellikle kuzey ve orta kesimlerinde günlük onlarca ölü ve yaralı ihbarı aldıklarını ancak tehlikeli koşullar nedeniyle ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığını söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Hancel, Filistin'in Sesi Radyosu'na İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin açıklamada bulundu. Hancel, başta Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgeleri olmak üzere günlük onlarca ölü ve yaralı ihbarı aldıklarını ancak Filistin Kızılay ekiplerinin, İsrail'in obüs ve hava saldırılarını sürdürdüğü için saha koşullarının tehlikeli olması nedeniyle bu kişilere ulaşamadığını belirtti.

İsrail ordusunun saldırılarıyla 310 sağlık çalışanını öldürdüğünü aktaran Hancel, 99 sağlık çalışanının İsrail güçlerince alıkonulduğunu, bunlardan 8'inin Cibaliya'daki ambulans merkezinden olduğunu ve 5 gündür kendilerinden haber alınamadığını ifade etti.

Hancel, Gazze'nin güneyinde Han Yunus'taki Filistin Kızılayı Müdürü'nün de 35 gün önce İsrail ordusunca alıkonulduğunu ve şu ana kadar hakkında herhangi bir bilgi elde edemediklerini bildirdi. Filistin Kızılayı Sözcüsü, İsrail ordusunun, 102 ambulansı hedef aldığını ve 59 araca da zarar verdiğini sözlerine ekledi.