Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı: Can kaybı 25 bin 490’a yükseldi!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdırdığı Gazze'de can kaybı artmaya devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklayan göre saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 25 bin 490'a yükseldi.