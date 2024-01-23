Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı: Can kaybı 25 bin 490'a yükseldi!
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdırdığı Gazze'de can kaybı artmaya devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklayan göre saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 25 bin 490'a yükseldi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdırdığı Gazze'de can kaybı artmaya devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklayan göre saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 25 bin 490'a yükseldi.
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Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı: Can kaybı 25 bin 490'a yükseldi!