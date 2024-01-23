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Giriş Tarihi: 23.1.2024 12:23

Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı: Can kaybı 25 bin 490'a yükseldi!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdırdığı Gazze'de can kaybı artmaya devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklayan göre saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 25 bin 490'a yükseldi.

AA
Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı: Can kaybı 25 bin 490’a yükseldi!
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdırdığı Gazze'de can kaybı artmaya devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklayan göre saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 25 bin 490'a yükseldi.
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Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı: Can kaybı 25 bin 490'a yükseldi!
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