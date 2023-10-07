Filistin'den ilk açıklama: "Filistin halkının kendini savunma hakkı vardır"

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonuna ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey sivil ve güvenlik yetkililerini Ramallah'ta topladı.

Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin halkının himaye edilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, "İşgal güçleri ve yerleşimcilerin terörüne karşı Filistin halkının kendini koruma hakkı vardır." dedi.

Filistin Devlet Başkanı, "İsrail işgali ve yerleşimci çeteler tarafından işlenen suçlara karşı Filistin halkı evlatlarının sebatı ve dirençle ayakta kalmaları için tüm gerekli unsurların sağlanması" talimatı verdi.

Abbas, bugün Filistin yönetimindeki lider kadrosuyla yapılacak bir toplantıya başkanlık edecek.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Kassam Tugayları bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

"Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıkladı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğünü duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.