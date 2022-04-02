Filistin’den ’İsrail’ uyarısı: Ramazan’da gerilimi tırmandırmak olayları şiddetlendirir

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "İsrail'in, mübarek ramazan ayının başlangıcına denk gelecek şekilde gerilimi tehlikeli biçimde tırmandırması olayları patlama noktasına getirecektir. Bunu reddediyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramazanda gerilimin düşürülmesi için başta ABD olmak üzere çeşitli uluslararası çabalar olduğunu belirten Ebu Rudeyne, buna rağmen İsrail yönetiminin "sistematik saldırılarını" sürdürdüğünü vurguladı.

İsrail'in politikasının, "uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka karşı açık bir tehdit ve meydan okuma" olduğunu ifade eden Ebu Rudeyne, İsrail güçlerinin tüm bu tehlikeli uygulamaları durdurması gerektiğini bildirdi.

FİLİSTİN RAMAZANA ŞİDDETİN GÖLGESİNDE GİRDİ

İsrail işgali nedeniyle sıkıntılı günlerin yaşandığı Filistin toprakları, ramazan ayının yaklaşmasıyla daha gergin ve hareketli günlere sahne oluyor.

İsrail'in farklı kentlerinde 22 ile 29 Mart arasında art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerginliği had safhaya çıkardı.

Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken, baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürüldü.

Cenin kentinde düzenlenen gözaltı operasyonlarında, bazı Filistinlilerin İsrail askerlerine ateşle karşılık vermesi sonucu biri ağır 4 İsrail askeri de yaralanmıştı.